وزير الداخلية استقبل سفيري فرنسا وكندا وعرض مع 5 نواب التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة تعارف تم خلالها عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكذلك، استقبل سفيرة كندا ستيفاني ماكولم وتم البحث في العلاقات الثنائية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تدعمها بلادها في لبنان.

وعرض الحجار مع وفد من بلديات إقليم الخروب، بحضور النائب بلال عبدالله والنائب السابق محمد الحجار، شؤون المنطقة وحاجات البلديات.

واستقبل على التوالي النواب: غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، طوني فرنجية، ميشال معوض وأحمد الخير، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.