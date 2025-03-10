إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في حركة المرابطون: لتأمين الواقع المعيشي الاقتصادي للقطاع التعليمي، بمختلف مراحله

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أصدرت إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

تعتبر إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون أن أسمى المِهَن هي مهنة التعليم و تربية الأجيال الصالحة لتكون عمادا" للوطن، و هي تتوجه إلى جميع المعلمين بالتهنئة بمناسبة عيد المعلم، و تؤكد على أهمية تأمين الواقع المعيشي الاقتصادي للقطاع التعليمي، بمختلف مراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي في لبنان.



يتوجه المرابطون إلى معالي وزيرة التربية ريما كرامي لتؤكد أن المَساس بالجامعة الوطنية و أساتذتها و هضم حقوقهم و حقوق اساتذة التعليم الرسمي يَضُر بالمصلخة العامة لهذا القطاع و نشدد على ضرورة الإسراع لإيجاد حلول عمليّة تُعطي كل ذي حق حقه.

في الختام، تحية الى كل معلم، استطاع تهذيب و تقليم أغصاننا الغضة، و حوّلها الى أقلام نيّرة أنارت أفق الحياة أمام خياراتنا و مستقبلنا.

كل عام و انتم بألف خير و همة و عطاء.



في وطن ظلمكم في لقمة عيشكم وانتم مصرون على تعليم ابناء الوطن كي لا يصبح جاهلا و ينهار الكيان.