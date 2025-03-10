يوقّعه غداً.. أبو نجم قدَّم كتابه "مصر وسوريا: تحديات الحرب وما بعد الأسد" لعون وباسيل والقصيفي

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زارَ الزميل ورئيس تحرير tayyar.org ميشال نجيب أبو نجم، الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقدَّم لهما كتابَه الأول "حبل السرّة - مصر وسوريا: تحديات الحرب وما بعد الأسد"، الذي يوقّعه غداً الثلثاء ضمن أنشطة مهرجان الكتاب اللبناني في دير مار الياس - أنطلياس، بين الساعتين ٧ و٩.

كذلك زار أبو نجم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وقدّم له كتابه الصادر عن دار سائر المشرق.



وقد رحب النقيب القصيفي بأبو نجم وشكر له تقديمه الكتاب قائلا : "إن الزميل ميشال ابو نجم هو إعلامي بارز وباحث موثوق على ثقافة واسعة، وهو عضو في النقابة التي يسّرها انتماؤه إليها. وإنَّ باكورة إنتاجه يدّل إلى موضوعيته وجدّيته في التعاطي مع الموضوعات المعاصرة، وذلك بأسلوبٍ واضحٍ وسهل، وبمنهجيةٍ علمية لافتة".

ويتناول الكتاب الذي يقع في 164 صفحة مع الغلاف، محددّات وركائز السياسة الخارجية المصرية في العالم العربي، إنطلاقاً من موقفها من الحرب السورية وتداعياتها قبل وبعد سقوط نظام بشار الاسد.



كذلك يركز على دور جيوبوليتيك مصر وأمنها القومي في صياغة سياستها الخارجية تجاه الصراع السوري، وموقفها من المشاريع التركية والإيرانية في سوريا، وفرص دورها كعامل استقرار في العالم العربي.