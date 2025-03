El Presidente Michel Aoun en diálogo con la diáspora: El logotipo "Demasiado grande para tragar, demasiado pequeño para dividir" ¡es la brújula!

A + A -

Con motivo del Día de la Diáspora Libanesa, que se celebra a finales de la segunda semana de marzo, el Comité Sectorial de Despliegue del Movimiento Patriótico Libre organizó una reunión con los libaneses expatriados en todos los continentes del mundo y el presidente General Michel Aoun a través de la aplicación Zoom. luego de un discurso de bienvenida brindado por el General Nadim Jardak, durante el cual destacó la importancia de la reunión en el Día del Expatriado Libanés y su agradecimiento por los esfuerzos realizados por la diáspora para mantener vivo al Líbano, el presidente Aoun tomó la palabra y expresó su placer de comunicarse con la diáspora libanesa, a la que siempre considera una dimensión libanesa en el extranjero, elogiando su constante apoyo a sus familias y a la madre patria. Dijo: "Hoy, el Líbano vive las repercusiones de la devastadora guerra que lo golpeó y dejó su huella a todos los niveles. El lema por el que luchamos y peleamos durante años para conseguir "libertad, soberanía e independencia" se ve hoy fuertemente sacudido por todas las injerencias y tutelas internacionales que se nos imponen, y temo que con todo lo que está ocurriendo en la región se tambalee otro lema «demasiado grande para tragarlo y demasiado pequeño para dividirlo", y mi recomendación para vosotros es que mantengáis este lema como brújula y trabajéis por él porque preserva nuestra identidad unificada. Mi segunda recomendación para ustedes es que mantengan al Líbano en su corazón tanto como lo está en el nuestro. A continuación, el presidente Aoun respondió a las preguntas de los continentes en un diálogo moderado por la responsable de medios de comunicación Natalie Issa. En respuesta a una pregunta sobre la preocupación de los libaneses por su futuro y sobre si está próxima la puesta en práctica del proyecto del Nuevo Oriente Próximo, el Presidente Aoun dijo que este proyecto parece haber empezado a ponerse en práctica, tal como la demuestra lo que está ocurriendo en Siria recientemente, donde la aceleración de los acontecimientos refleja que están trabajando para dividirla y establecer una región para los drusos, otra para los kurdos y los suníes en Damasco y sus alrededores, quedando la costa para los alauíes, y esto es el principio. Si pasamos a Gaza, el presidente Trump habló del desplazamiento de su población y de Cisjordania En cuanto al reasentamiento en el Líbano, dijo: "Se trata de una cuestión aparte porque el Líbano ya no puede acoger a más gente, además de que la superficie de Siria es 18 veces mayor que la del Líbano y la densidad de población es seis veces menor, y esta cuestión, si se produce, cambiará la naturaleza de nuestro país y esto es algo que no aceptaremos." El presidente Aoun consideró que la transición del movimiento a la oposición facilita su trabajo al hacer un seguimiento de los expedientes para llegar a la rendición de cuentas, porque cuando estaba en el poder tenía que comprometerse a ciertas cosas para preservar la unidad de los libaneses, y hoy debemos ir a por la rendición de cuentas efectiva y hacer frente al plan de «golpear la personalidad» del opositor a la autoridad fabricando noticias falsas. Como resultado de nuestra experiencia en el gobierno, creemos que modificar y reformar la Constitución es una obligación para poder gobernar y aplicar reformas. En cuanto al futuro de los cristianos en Líbano, dijo: “Es permanente, y seguimos esforzándonos por corregir los errores cometidos, ya sea en la legislación o en las leyes, y ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, especialmente la ley electoral.” Sobre las alianzas electorales, dijo: "En política todo es posible, especialmente en las elecciones, y este es el proceso democrático", y añadió: "Les aconsejo que elijan al principal para ustedes en la lista sin dejarse influir por quién más esté en la misma lista, y quien esté con nosotros en la lista es un aliado en política y nada más". Animó a la diáspora a participar en las elecciones, recordando que el Movimiento es el autor de la ley que asignó a la diáspora representantes porque son ellos quienes pueden determinar sus necesidades. Hoy, reiteramos nuestra obediencia mientras esperamos el resultado. El presidente Aoun dirigió un mensaje a la diáspora libanesa y les pidió que no descuidaran la inscripción de sus hijos: "No dejen de inscribir a sus hijos en los registros libaneses. Sus hijos son libaneses, así que no les priven de su pertenencia. Todos ustedes tienen una segunda nacionalidad, y esta nacionalidad no es más que un pasaporte, un pasaporte, mientras que la nacionalidad libanesa es su identidad, su tierra, su pueblo, su patria".