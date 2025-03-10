أسبوع "صيفي" بانتظار اللبنانيين...

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان خصوصاً في المناطق الجنوبية والداخلية، يؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة ويستمرّ حتى مساء اليوم ثم يتحول الى مستقر بدءاً من يوم غد الثلاثاء حيث ستسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع، والتي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً في البقاع والجنوب، وتشتد أحيانا اعتباراً من بعد الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار ليلاً ويستقر الطقس تدريجيًا.



الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.



الأربعاء: مشمس إجمالاً مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خصوصاً على الساحل، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود الـ3 درجات) كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجنوبية.



الخميس: مشمس إجمالاً مع رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية (بحدود الـ4 درجات) خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة خصوصاً جنوب البلاد.



-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س .

-الانقشاع: متوسط إلى سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 17,41.