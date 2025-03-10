لجنة المرأة في هيئة قضاء بيروت الأولى تحتفي بيوم المرأة العالمي

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احتفاءً بيوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار، نظمّت لجنة المرأة في هيئة قضاء بيروت في التيار الوطني الحر لقاءً في مكتبها الجديد الكائن في منطقة ساسين الأشرفية، بحضور منسقي الهيئات المحلية، وقد تخلّل اللقاء تدريب في الرسم على الفخار.

في كلمة لها، اعتبرت مسؤولة لجنة المرأة في هيئة قضاء بيروت الأولى نضال مراد أنها ارتأت أن تقيم ورشة العمل باعتبار أن هذا الشهر يجمع عدداً من المناسبات، فكانت فرصة لتكريم المرأة، مشيرةً إلى أن المرأة ليست عنصراً فعّالاً في المجتمع فحسب، بل هي أم ومناضلة وعاملة، باختصار هي كل شيء.

بدورها، شدّدت منسقة هيئة بيروت الأولى رولا الحداد غرّة على أن المرأة في التيار الوطني الحرّ تلعب دوراً كبيراً؛ فهي مناضلة في الصف الأول وثابتة بمواقفها، مشيرة إلى أن هذا النشاط يندرج ضمن سلسلة نشاطات ستُقام تباعاً، كما وشكرت الرجال الحاضرين في هذا النشاط، معتبرةً أن دعم الرجل للمرأة هو من أساسيات تحقيق المساواة.

من جانبها، أكّدت منسقة اللجنة المركزية للمرأة في التيار الوطني الحر هناء بو ملحم أنه من أولى اهتمامات اللجنة مشاركة المرأة في القرار والمراكز السياسية، مبديةً دعمها الدائم لكل النشاطات التي تقوم بها الهيئة ولجنة المرأة على وجه الخصوص.

ودعماً منه للمرأة، كان لافتاً حضور النائب نقولا الصحناوي حيث أشاد بالمواهب التي رآها وبقدرة المرأة على الإبداع في المجالات كافةً.

الصحناوي عايد المرأة اللبنانية بيومها العالمي، وقال:"لا يمكن إلا أن نكون أوفياء للمرأة وأن نكرمها بكل المناسبات".

هذا واختُتم الإحتفال بقطع قالب الحلوى احتفاءً بهذه المناسبة.

كل عام والمرأة بألف خير.