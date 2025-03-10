الجيش ينتشر في طرابلس

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أوقف الجيش اللبناني تمدد تداعيات التطورات الأمنية على الساحل السوري إلى الداخل اللبناني، حيث نفذ انتشاراً سريعاً في شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك بعد توترات وإطلاق نار شهدتها أحياء المدينة ليلة السبت.

وكانت الأوضاع قد اشتعلت بعد خروج متظاهرين غاضبين في أحياء طرابلس إثر تداول معلومات عن تعرض فتى سوري قاصر، من مدينة إدلب، للطعنات بالسكين، وتسببت هذه الحادثة في موجة من الغضب والاحتجاجات بين السكان المحليين.

استجابةً لذلك، نفذ الجيش انتشارًا واسعًا في الشوارع الفاصلة بين المناطق التي يسكنها السنة والعلويون، واتخذ إجراءات أمنية مشددة لاحتواء أي محاولات لتجديد التوتر بين المجموعات.



وفي سياق متصل، استمرت حركة نزوح مئات العلويين السوريين من مناطقهم إلى شمال لبنان، حيث أفادت مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط" أن النازحين السوريين يتنقلون عبر معابر غير شرعية إلى داخل لبنان، ومنها إلى مناطق أخرى في العمق اللبناني.