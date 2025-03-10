حسم اسم قائد الجيش… ماذا عن اسم مدير عام الامن العام؟

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يفترض بحسب معلومات «الديار» ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.

وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر: «بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام، حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الأخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».