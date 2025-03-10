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باسيل في إفطار هيئة طرابلس في "التيار": ما حصل في سوريا خطر كبير وتقسيم المنطقة لن يسلم منه لبنان

10
MARCH
2025
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في كلمة القاها خلال إفطار إقامته هيئة طرابلس في التيار الوطني الحر الى اننا "نلتقي بالشهر الفضيل مع اهل مدينة عشنا مراحل جميلة من طفولتنا الى اليوم"، مضيفاً: "هذا التلاقي هو من طبيعة التيار الوطني الحر الذي تلتقي فيه كل المناطق اللبنانية وجميع الطوائف".

ولفت باسيل الى أن " التلاقي اليوم هو على مستوى ديانتين مسيحية واسلامية بزمن صوم واحد تعبيرا عن ايمانهم بالله الواحد وتعبيرا عن ممارستهم للاماتة ولو اختلفت إنما تلتقي على فكرة واحدة هي اماتة النفس وتقدمة التضحية والابتعاد عن ملذات الحياة وعذاب النفس اكراما للخالق، وربما يجب ان يكون عذاب النفس اكراما للآخر لان الصوم هو يجب ان يكون بدرجة أولى عن عدم عمل الشر تجاه الآخر وعمل الخير وهذه هي الأمانة الفعلية وربما بهذا الزمن الواحد الذي نلتقي فيه يجب ان نصوم جميعا عن الأذية لبعضنا البعض لاننا اليوم في مرحلة أشد ما فيها اننا نكون نتلاقى ونتوحد ونبتعد عن الفتنة والسموم الغرائزية التي تتحرض لان ما يحصل من حولنا ليس بقليل ويتطلب منا الكثير من الوعي والحكمة والتآخي".

وشدد على ان "ما يحصل في سوريا خطر كبير ليس فقط على سوريا بل على لبنان، ومكروه تقسيم المنطقة لن يسلم لبنان منه لذا نحن مع وحدة سوريا وحدة العراق والاردن ولبنان وكل الدول التي حولنا لاننا نعرف معنى التقسيم وعدوانه"، مضيفا: مع كل الظروف الصعبة التي مرت على لبنان نحن نحافظ على وحدتنا نتيجة وعينا ".

وأكد باسيل أن " طرابلس هي من المدن التي عانت وتعلمت وواضح كم هي درجة الوعي كبيرة ". ولفت الى اننا نرى كيف ان الناس تحمي بعضها، وبالحرب الإسرائيلية على لبنان رأينا كيف ان الناس احتضنوا بعضهم برغم كل الخلافات السياسية وهذا دورنا في التيار الوطني الحر هو أن نقرب الناس بعضهم لبعض بوقت الفتنة تتحضر في المنطقة". وشدد على اننا نعي ان هناك إياد خفية تحرض وتقسم وهذه لا تواجه الا بوعي من الشعوب.

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