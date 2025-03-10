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عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 آذار 2025

10
MARCH
2025
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 الأخبار: الاحتلال يرسّم حدوداً جديدة في الجنوب: مواقع وخنادق ومناطق عازلة و«خطّ أبيض» جديد
«لا إنقاذ ولا إصلاح من دون إعادة الإعمار» | قاسم: المقاومة مستمرة في الميدان وستُخرِج المحتل
سوريا: تطهير طائفي معلن

 

 

 


النهار: الاختبار الداهم من سوريا... ماذا بعد الصمت؟ التعيينات الأمنية الخميس رهن توافق الرؤساء

 

 

 


الجمهورية: أحداث "الساحل" تفرز نزوحًا جديدًا
مجازر سوريا ومخاطر لبنان

 

 

 

اللواء: تحضيرات حكومية لجلسة الخميس.. واتصالات مع واشنطن للجم الاستفزازات الإسرائيلية
قاسم ينتقد أداء وزير الخارجية.. والجيش يطوق اشكالاً بين لبنانيين وسوريين في العاقبية

 

 

 

الديار: دفع لإنجاز التعيينات الأمنيّة هذا الأسبوع... وإسم توافقي للأمن العام
عكار ملاذ العلويين الفقراء الفارين من المجازر

 

 

البناء: هزات ارتدادية للزلزال السوري والبطريرك اليازجي للشرع: أوقفوا المجازر فورا / التهديد اليمني بفتح جبهة البحر الأحمر يحرّك عجلة التفاوض لاستئناف الاتفاق / قاسم: المقاومة لن تدع الاحتلال في المناطق المحتلة… والاتفاق جنوب الليطاني

 

 

 

l'orient le jour: Week-end sanglant en Syrie : ce que l’on sait

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الشرع: فلول النظام السابق يحاولون جرّ سوريا لحرب أهلية

 

 


الأنباء الكويتية: دخان التعيينات يتصاعد.. ترشيح ضابط من «البقاع» لخلافة مدير المخابرات

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