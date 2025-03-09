الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا

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سبوتنيك: بروكسل- أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الهجمات على القوات الأمنية للحكومة السورية المؤقتة، داعيًا في الوقت نفسه إلى حماية المدنيين.

وقالت خدمة العمل الخارجية الأوروبية في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الأخيرة، التي وردت تقارير عن تنفيذها من قبل عناصر موالية للأسد، على قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية من سوريا، وجميع أعمال العنف ضد المدنيين".



وأضافت: "يجب حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".



وتابع البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدين الاتحاد الأوروبي أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم، الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم".