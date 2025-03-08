أرسلان يُجري سلسلة اتصالات مع مشايخ العقل والمرجعيات الدرزية في سوريا لبحث آخر التطورات

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيانٍ، أن رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان أجرى سلسلة اتصالات مع عددٍ من مشايخ العقل والمرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، وذلك للتباحث في آخر التطورات على الساحة السورية، لا سيما في مناطق السويداء وجبل الشيخ وجرمانا، وسط تزايد التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها هذه المناطق.

شملت الاتصالات -وفق البيان- مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ أبو سلمان حكمت الهجري، والشيخ أبو أسامة يوسف جربوع، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، بالإضافة إلى المرجعية الدينية في منطقة جبل الشيخ، الشيخ أبو نبيه سليمان كبول، والمرجعيتين الدينيتين في مدينة جرمانا الشيخ أبو عهد هيثم كاتبة والشيخ أبو فهد عبد الوهاب دبّوس، وقائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء أبو حسن يحيى الحجّار.

وأشار البيان إلى أن "الإتصالات ركزت على سُبل تعزيز الوحدة الداخلية للطائفة الدرزية في سوريا، ومواجهة التحديات المشتركة، وتثبيت الهوية العربية والعمق العربي لها، إلى جانب بحث آليات دعم الاستقرار في مختلف المناطق والمحافظات، حيث أكد أرسلان أن "التواصل مع إخوتنا في سوريا ومشايخها ومرجعياتها هو واجبٌ وطني وإنساني، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".

وختم البيان مؤكداً أن "التواصل مع أبناء طائفة الموحدين في سوريا لم ينقطع يوماً ولن ينقطع مهما تبدّلت الظروف، ودعواتنا المتكررة لتثبيت الأمن والإستقرار وتوطيد العلاقات مع الدول العربية هي نتيجة قناعتنا الراسخة بتاريخنا وبوصلتنا وهويتنا التي لن نضيّعها يوماً".