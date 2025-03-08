هكذا علق الإشتراكي على مجازر الساحل السوري!

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أعرب الحزب التقدمي الاشتراكي عن "أسفه للأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري، ويؤكد أن هذه الأحداث تأتي في إطار محاولات الخارج لاستهداف أمن سوريا وتعريض استقرارها الداخلي للخطر، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها".

وشدد الحزب على "ضرورة الوعي وعدم الوقوع في الأفخاخ التي تسعى فلول النظام السابق إلى نصبها، بهدف الانتقام من نجاح الإدارة الجديدة في الإطاحة به".

وأكد على "أهمية دعم عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة، وتشكيل جيشها وقواها الأمنية، كونها وحدها الضامن لسلامة أبناء الشعب السوري الشقيق بجميع أطيافه".