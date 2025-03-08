البستاني: تسعيرة المولدات يجب أن تكون وفق العدادات!

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غرّب النائب فريد البستاني على منصة إكس:

"‏في ظل الاعتماد الكبير للبنانيين على كهرباء المولدات الخاصة، من الموجب إلزام أصحاب المولدات في المدن والبلدات اعتماد التسعيرة وفق العدادات وبالتعرفة المقررة من قبل الجهات الرسمية وبالتالي انصاف المواطنين بحيث تكون الكلفة حسب الاستهلاك وليس وفق مبالغ مقطوعة جائزة.

ومن جهة أخرى يجب إلزام أصحاب المولدات تركيب فلاتر للحدّ من الانبعاثات الضارة والسامّة التي تسبب الامراض المزمنة وايضاً تركيب كواتم للصوت للحدّ من الضجيج، مما يساهم في تقليل حجم التلوّث وتحسين البيئة المحيطة وحماية صحة المواطنين.

إن اعتماد العدادات وتركيب الفلاتر ليس فقط ضرورة تقنية بل هو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تضمن عدالة التسعير، تحمي حقوق المشتركين وتحافظ على البيئة وسوف تقوم لجنة الاقتصاد النيابية بمتابعة تطبيق هذا الموضوع."bo