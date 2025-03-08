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قوى الأمن الداخلي تنعي شهيدها المؤهّل شربل رشيد عقل!

8
MARCH
2025
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:
 
تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي المعاون أوّل شربل عقل الذي استشهد فجر تاريخ 8-3-2025 في محلّة عجلتون، نتيجة تبادل إطلاق نار مع عصابة سرقة مسلّحة، بحيث أسفر عنها مقتل (ز. ز. مواليد 1998، سوري) وهو أحد أفراد العصابة.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
- الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون الأوّل شربل رشيد عقل.
- تاريخ الولادة ومكانها: 26- 11- 1990 الشيّاح.
- الوضع العائلي: متأهّل.
- عدد الأولاد: /2/
- دخل السلك بتاريخ 1-6-2011، ورُقِّيَ إلى رتبة رقيب بتاريخ 6-10-2011 وإلى رتبة رقيب أوّل بتاريخ 1-3-2014، ثمّ إلى رتبة معاون بتاريخ 10-11-2018، ثمّ إلى رتبة معاون أوّل بتاريخ 15-8-2021.
- رُقِّيَ بعد الاستشهاد إلى رتبة مؤهّل.
- خدم في شعبة المعلومات.
حائز:
- تهنئة خطّيّة صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.
- تنويهًا خطّيًّا مع مكافأة مالية عدد /4/ صادرة عن المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي.
- تنويهًا صادرًا عن المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي.
- تنويهًا صادرًا عن قائد معهد قوى الأمن الداخلي.
- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية، وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.
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