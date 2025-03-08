صدمته سيارة قرب كازينو لبنان... تعميم أوصاف جثّة رجل!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 6-3-2025 تعرّض رجل لحادث صدم في محلّة طبرجا الأوتوستراد – المسلك الغربي قبل كازينو لبنان، وفارق الحياة.

هو في العقد السادس من العمر تقريبًا، طويل القامة، متوسّط البدانة، شعره مائل إلى الشيب، لحيته مكتملة بيضاء اللون، أسمر البشرة، يرتدي ثيابًا سوداء اللون، مجهول الهوية.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 920037 – 29 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في مستشفى قرطباوي في أدما.