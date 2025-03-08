إليكم الحصيلة الأوليّة للمجازر الجارية في سوريا..!

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كشفت صفحة "الطائفة العلوية" في سوريا عن إحصاءات أوّلية لمجازر الأمس إثر المواجهات التي جرت بين قوات الإدارة الجديدة في سوريا والعناصر المؤيدة للنظام السابق، وجاء في الإحصاء:

مجزرة بانياس 164 ضحيّة

صنوبر جبلة 86 ضحيّة

مجزرة التويم 78 ضحيّة

مجزرة المختارية 52 ضحيّة

مجزرة القبو جبلة 30 ضحيّة

مجزرة الشير 29 ضحيّة

مجزرة الحفة 26 ضحيّة

سلحب 24 ضحيّة

قرفيص 22 ضحيّة

جبلة 22 ضحيّة

القرداحة 19 ضحيّة

أرزة 19 ضحيّة

البستان مصياف 11 ضحيّة

بيت عانا 8 ضحايا

بحمور طرطوس 3 ضحايا

حمص 3 ضحايا

دوير بعبدا 3 ضحايا

عين الكروم 2 ضحايا

وأفادت الصفحة أن "العدد قابل للازدياد بسبب عدم التمكن من الوصول لكل القرى والمصيرهم المجهول لبعض الأشخاص حتى الآن".