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Betarabia ترسم ملامح جديدة للرياضة اللبنانية عبر دعم الجودو

7
MARCH
2025
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استمرارًا لالتزامها بدعم الرياضات المتنوعة، تواصل Betarabia تعزيز حضورها في الساحة الرياضية اللبنانية، حيث تُعدّ رياضة الجودو إحدى الرياضات الأساسية التي تحظى برعايتها ضمن رؤيتها للنهوض بالرياضة في لبنان.

أكد المدير العام للاتحاد اللبناني للجودو، فرانسوا سعادة، أن الرياضة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما أدى إلى تراجع التمويل والدعم الحكومي. وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص أصبحت ضرورة للحفاظ على تطور الرياضيين المحليين. في هذا السياق، قدمت Betarabia دعمًا استثنائيًا من خلال رعاية بطولة “Grand Prix Betarabia” للجودو، التي بُثت مباشرة عبر قناة MTV، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين المحليين، إضافةً إلى تقديم جوائز مالية للفائزين، تشجيعًا لهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار سعادة إلى أن البطولة ركزت هذا العام على المنافسات المحلية، إلا أن Betarabia تخطط لتوسيع نطاق الحدث ليصبح بطولة دولية قريبًا، ما يمنح الرياضيين اللبنانيين فرصة التنافس مع أبطال عالميين وتعزيز مستواهم. كما تعهّدت الشركة بأن تكون الراعي الرسمي الرئيسي لأي بطولة آسيوية أو عربية للجودو تُقام في لبنان، ما يعزز موقع البلاد على الخريطة الرياضية الدولية.

واختتم سعادة حديثه مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من Betarabia لرياضة الجودو أسهم في تأمين مشاركة متميزة للبنان في أولمبياد باريس 2024، وهو إنجاز يبرز أهمية الرعاية الرياضية في تنمية المواهب اللبنانية وإيصالها إلى الساحات العالمية.

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