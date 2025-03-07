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تداولت بعض المواقع الإلكترونية المحلية والدولية خبرًا مفاده اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة الكرنتينا بالقرب من مرفأ بيروت وذلك أثناء القيام بأعمال الحفر لإنشاء مستشفى حكومي.

فريق عمل الـ tayyar.org توجه إلى المكان المعني ليتبين أن الصور والفيديو الذي انتشر للكتلة الخرسانية الصلبة والتي تحدثت وسائل التواصل أنها تحتوي على رفات عشرات الجثث من ضحايا أحداث الحرب ليست سوى مجسم يحتوي على قساطل للمياه.

كما أفادت عدة مصادر أمنية ونيابية أن ليس للخبر أيّ أساس.