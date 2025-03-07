"فان" يقتحم "ناولني" على أوتوستراد حالات!

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم العند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة في 7 آذار 2025، ورد اتصال إلى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يفيد بانحراف آلية من نوع (فان) مخصصة لنقل البضائع عن مسارها على أوتوستراد حالات – المسلك الغربي، مما أدى إلى اصطدامها بكشك (kiosk) لبيع المواد الغذائية.

وأكد البيان أنه على الفور، توجهت سيارتا إسعاف من المركز الإقليمي في جبيل، معززتان بطاقمي إسعاف مجهزين بالعتاد اللازم، للعمل على إنقاذ المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم. كما استعان العناصر بمعدات القص لانتشال الجرحى، حيث أسفر الحادث عن إصابة صاحبة الكشك وطفل، بالإضافة إلى إصابة الراكب الذي كان إلى جانب السائق. وقد اضطر العناصر إلى قص أجزاء من الفان لتمكينهم من إنقاذ المصابين.

وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة ماريتيم ومستشفى سيدة المعونات لتلقي العلاج اللازم.

وتجدد المديرية العامة للدفاع المدني تنبيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة، وذلك تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة. كما تذكّر المديرية الجميع بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للإبلاغ عن أي طارئ.

تستمر المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في لعب دور مهم في الاستجابة السريعة لحوادث السير والطوارئ. تعد حوادث السير أحد التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان، ويتطلب الأمر وعيًا متزايدًا من السائقين والمواطنين للحفاظ على سلامتهم وتجنب هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى وفيات.

كما تعمل المديرية بشكل مستمر على توفير تدريبات ومعدات حديثة لفرق الإسعاف بهدف تحسين استجابتها في الحوادث المختلفة.