وسط حضور نوعي... عمر حرفوش يرفع إسم لبنان مجددًا في باريس!

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في إنجاز جديد للبنان، حصد عمر حرفوش مؤلف "كونشرتو السلام"، جائزة اتحاد النساء الفرنسية للسلام العالمي .

تسلم حرفوش الجائزة في فرنسا من الوزيرة سارة الحريي بحضور وزراء وسفراء إلى جانب رئيسة وزراء فرنسا السابقة ووزيرة التربية والتعليم الحالية إليزابيت بورن.

شارك في الحفل وفد إماراتي معني بشؤون السلام برئاسة السفير فهد سعيد الرقباني سفير الإمارات في فرنسا.

كما حضر الفعالية كل من ناصر محمد البلوشي الصحافي وراوي قصص التسامح، ومشاعل الشمري الناشطة الإماراتية في مجال السلام، وماجد السعدي مقدم البرامج المهتم بتعزيز الوحدة والتسامح.