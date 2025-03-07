طقس نهاية الاسبوع متقلّب وماطر أحياناً!

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يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية متمركز جنوب سيناء ويتجه شرقاً يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً خاصة في الداخل وجنوب البلاد مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى ظهر الاثنين المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة:

غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

– السبت:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية خلال الفترة الصباحية ويستقر الطقس خلال النهار مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

– الأحد:

قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.