الجمهورية: إطلالة للشيخ قاسم... وهذا ما سيتطرق إليه

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يطلّ الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الثامنة والنصف مساء الاحد، في اول مقابلة اعلامية له منذ انتخابه اميناً عاماً للحزب. وقالت مصادر مطلعة على التحضيرات لهذه المقابلة لـ«الجمهورية» انّ قاسم سيتحدث عن أبرز التحدّيات والمخاطر التي واجهتها المقاومة، وكيف استطاعت أن ‫تمنع إسرائيل من التقدّم في قرى الحافة الأمامية للجبهة. كذلك سيتحدث عن المرحلة المقبلة وعن الداخل اللبناني وإطلاقه عنوان الشراكة للنهوض بلبنان، وعن الاستحقاقات المقبلة من انتخابات بلدية ‫ونيابية وعن التحالفات.

وسيتحدث قاسم ايضاً عن شعار «وعد والتزام» الذي اطلقه وما تمّ إنجازه وما ينتظر. وسيجيب عن سؤال: ‫هل يرى أنّ هناك من يحاول عرقلة إعادة الإعمار؟ وما هي نظرته إلى دور الدولة المسؤولة عن جميع أبنائها في الدفاع عن سيادة الوطن»؟ كذلك سيتحدث ‫عن خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني وعن مسؤوليات الأمة ازاء كل ما تشهده؟