عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 آذار 2025

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الأخبار: مستشفى رفيق الحريري... من صرح طبي إلى مستوصف

الخلافات ومحاولة إقصاء "الثنائي" ترجئ التعيينات

الحكومة تقر موازنة "اللاواقع"

سوريا: الحرب الأهلية تطل برأسها



النهار:"التسليم" بموازنة 2025 والتمهيد للورشة الإصلاحية الواسعة عون: القرار لمجلس الوزراء – سلام: العودة إلى المقر الخاص







اللواء: الجلسة: العودة إلى المقرّ الخاص وإصدار الموازنة وآلية إدارية للتعيينات

برّي في بعبدا اليوم.. ومتابعة جنبلاطية لتوقيف حويجة عشية ذكرى جنبلاط



البناء: غزة مستعدة لكل الاحتمالات ونتنياهو حائر بين الرغبات والقدرات وجحيم ترامب / انفجار الساحل السوري والنظام أنتج مناخ حرب أهلية بعد زوال الآمال بالانفراج / الحكومة أقرّت الموازنة بمرسوم وطعون مرتقبة… والإصلاحات والتعيينات قريباً

الديار: الجيش يحذر من الخروقات: «اسرائيل» تهدد أمن لبنان والمنطقة

اوروبا قلقة من التطورات السورية وتحذر من تداعياتها لبنانيا

تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع... واقرار موازنة قابلة للطعن

الجمهورية: مجلس الوزراء: عودة إلى "الطائف"

ملف إعادة الإعمار موصول بصاعق

?l'orient le jour: Mais à quoi joue donc Israël au Liban et en Syrie



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: زيلنسكي إلى السعودية الاثنين... وترمب يزورها خلال شهر ونصف

باحثون لـ«الشرق الأوسط»: تحركات الرياض جادة ونجحت في لعب دور عالمي

الأنباء الكويتية: التصعيد الإسرائيلي المصحوب بالتهديدات أصبح حدثاً يومياً

مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2025 بمرسوم وتحذيرات من نبش الماضي بموضوع الإصلاح