عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 آذار 2025

الأخبار: مستشفى رفيق الحريري... من صرح طبي إلى مستوصف
الخلافات ومحاولة إقصاء "الثنائي" ترجئ التعيينات
الحكومة تقر موازنة "اللاواقع"
سوريا: الحرب الأهلية تطل برأسها
النهار:"التسليم" بموازنة 2025 والتمهيد للورشة الإصلاحية الواسعة عون: القرار لمجلس الوزراء – سلام: العودة إلى المقر الخاص
اللواء: الجلسة: العودة إلى المقرّ الخاص وإصدار الموازنة وآلية إدارية للتعيينات
برّي في بعبدا اليوم.. ومتابعة جنبلاطية لتوقيف حويجة عشية ذكرى جنبلاط
البناء: غزة مستعدة لكل الاحتمالات ونتنياهو حائر بين الرغبات والقدرات وجحيم ترامب / انفجار الساحل السوري والنظام أنتج مناخ حرب أهلية بعد زوال الآمال بالانفراج / الحكومة أقرّت الموازنة بمرسوم وطعون مرتقبة… والإصلاحات والتعيينات قريباً
الديار: الجيش يحذر من الخروقات: «اسرائيل» تهدد أمن لبنان والمنطقة
اوروبا قلقة من التطورات السورية وتحذر من تداعياتها لبنانيا
تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع... واقرار موازنة قابلة للطعن
الجمهورية: مجلس الوزراء: عودة إلى "الطائف"
ملف إعادة الإعمار موصول بصاعق
?l'orient le jour: Mais à quoi joue donc Israël au Liban et en Syrie
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: زيلنسكي إلى السعودية الاثنين... وترمب يزورها خلال شهر ونصف
باحثون لـ«الشرق الأوسط»: تحركات الرياض جادة ونجحت في لعب دور عالمي
الأنباء الكويتية: التصعيد الإسرائيلي المصحوب بالتهديدات أصبح حدثاً يومياً
مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2025 بمرسوم وتحذيرات من نبش الماضي بموضوع الإصلاح