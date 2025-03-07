living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: وعود الإدارة الجديدة تتلاشى: السوريون في «أسوأ» رمضاناتهم

7
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: المشرق العربي-

يعيش السوريون ظروفاً اقتصادية هي الأسوأ في تاريخهم، تزامناً مع حلول شهر رمضان الذي عادة ما تتضاعف فيه المصاريف الشهرية. ويتجلى ذلك في توقّف الرواتب، والكساد في الأسواق التجارية، والانخفاض الواضح في حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى استحواذ البنك المركزي السوري على الحوالات وتسليمها بسعر السوق السوداء. ورغم التفاؤل العام الذي ساد المجتمع، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، نتيجة الوعود الاقتصادية التي تلقاها الأهالي من الإدارة السورية الجديدة، بزيادة الرواتب 400%، وتنشيط حركة الاقتصاد عبر تدوير عجلة إعادة الإعمار، واعتماد نظام اقتصادي يوفر فرص عمل كثيرة، إلا أنه بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على السقوط، بدأت هذه الإدارة تتراجع عن تصريحاتها السابقة، بل وتتّخذ إجراءات تعسفية غير مسبوقة، عبر منح ما لا يقل عن 40% من موظفي القطاع العام إجازة بأجر، تمهيداً لفصلهم.

 

ولم تكتفِ بذلك، فحتى الإجازة بأجر كانت بمنزلة شيك من دون رصيد، مع عدم تسلّم شريحة واسعة من الموظفين رواتبهم، بسبب إجراءات حبس السيولة المعتمدة في النظام المصرفي، وهو ما أدى إلى عرقلة حصول كثير من موظفي القطاع الخاص أيضاً على رواتبهم، إلا بالقطارة.

 

كما أن وضع الإدارة الجديدة يدها على كثير من شركات القطاع الخاص، بتهمة علاقتها المشبوهة مع نظام الأسد، أدى إلى خسارة عدد كبير من الناس مصدر دخلهم، في حين أن القطاع الصناعي بات مهدداً، في ظل إغراق الأسواق السورية بالبضائع التركية.

 

رمضان بما تيسر

تلك الظروف كلّها دفعت كثيرين إلى تمضية شهر رمضان بما تيسر لديهم، أو بالاعتماد على مدخراتهم الشخصية، أو على الحوالات الخارجية حتى بسعر صرف السوق السوداء المعتمد لدى «المركزي»، أي أقل بنسبة 25% من القيمة الحقيقية

 

. ويقول مواطن عرّف عن نفسه بِاسم بَاسم، وهو من مدينة اللاذقية، لـ«الأخبار»، إن «الوضع الاقتصادي سيئ جداً، ولم يمرّ على السوريين مثله طوال الـ14 عاماً الفائتة. والناس تأكل ما تيسر لها من طعام في الشهر الفضيل»، مؤكداً أن «غالبية الموظفين لم يتسلّموا رواتبهم، مع خسارة أكثر من نصف الموظفين وظائفهم بعد موجة تسريح غير مسبوقة»، لافتاً إلى أن «غالبية أهالي اللاذقية يعتمدون على الوظائف الحكومية، لكون المحافظة لا تملك معامل أو منشآت كبرى، وهي ليست محافظة صناعية أو زراعية».

 

صعوبات في الشرق

قد يبدو الوضع في مناطق سيطرة «قسد» شمال شرقي سوريا، أفضل نسبياً، لوجود أعداد كبيرة من العسكريين في «قسد»، أو موظفي «الإدارة الذاتية» والمنظمات والجمعيات العاملة في الشأن الإنساني، والتي تعمل بمعزل عن النظام المالي الحكومي، وهو ما يعطي أفضلية لحركة الأسواق.

 

لكن مع ذلك، فإن وجود أكثر من 100 ألف موظف حكومي، يعيشون شهرهم الرابع من دون أجور، في ظل تعطّل عمل المصارف والدوائر الحكومية بشكل كامل، وتعثر الاتفاق بين دمشق و«قسد»، ينعكس أيضاً على الحركة التجارية خلال رمضان.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout