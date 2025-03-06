فتاتان متورطتان .. ماذا جرى على اوتستراد المطار ليلاً؟

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اصـدرت المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي بياناً اشارت فيه الى انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لقيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص مجهولين على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون أسود ذات زجاج حاجب للرؤية بالتجوّل ليلاً في الطرقات الفرعية المُحيطة بأوتوستراد المطار، وبرصد ضحاياهم، وسلبهم مُستَخدمين مُسدّسًا حربيًّا."



وتابع البيان انه "على الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على كشف هويات أفراد العصابة وتوقيفهم.

فجر تاريخ 4-3-2025، ونتيجة الحواجز والكمائن التي نفّذتها قطعات سرية الضاحية، تم رصد سيارة الـ ””كيا” وهي تصطدم بـ”بيك أب” على طريق المطار، حيث ترجّل منها /3/ شبان وفتاتان، وعمدوا إلى ابتزاز السائق محاولين سلبه.

على الفور، أطبقت دوريّتان من مفرزة طوارئ الضاحية على المشتبه بهم، وتمكّنتا من ضبط السيارة وتوقيف كل من:

ح. ح. (من مواليد عام 1999، لبناني) وح. م. (من مواليد عام 2006، لبناني) ون. ب. (من مواليد عام 2008، لبنانية) قاصر

وآ. ع. (من مواليد عام 2009، لبنانية) قاصر وبتفتيشهم والسيارة، عُثِرَ على مسدس حربي.

فيما ألقت شعبة المعلومات القبض على المتورّط الخامس بعد فراره، ويدعى ه. ع. (من مواليد عام 2004، سوري)

بالتحقيق معهم من قبل فصيلة الأوزاعي بحضور مندوبة الأحداث، اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليّات السّلب بالطريقة عينها، حيث يقدمون على سلب ضحاياهم بعد شهر مسدس حربي بوجهم، ثم يلوذون بالفرار.

أودعوا والمضبوطات مفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".