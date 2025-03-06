فريد البستاني بعد إقرار الموازنة من قبل الحكومة: "خطوة ناقصة تفتقد للرؤية المستقبلية ولا تتناسب مع مضمون البيان الوزاري"

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غرد النائب الدكتور فريد البستاني عبر منصة "X":

" لقد حدث ما كنا قد حذرنا منه منذ شهور. إن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم خطوة ناقصة قامت بها الحكومة في أول جلسة لها بعد نيل الثقة. ان هذه الموازنة تفتقد للرؤية المستقبلية ولا تحاكي تطلعات العهد الجديد ولا تتناسب مع مضمون البيان الوزاري. ان الموازنة المقرّة مرّ عليها الزمن فلقد تمّ اعدادها قبل الحرب الإسرائيلية وارقامها باتت غير واقعية ووهمية إن لجهة تقدير الواردات، او لجهة النفقات، كما انها تفتقد لأي رؤية اقتصادية او إصلاحية مستقبلية. إن انتقادنا هو من حرصنا على نجاح العهد والحكومة."