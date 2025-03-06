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"الأشغال": ملتزمون بتوضيح نتائج التحقيقات بِحادثة تجمع المياه

6
MARCH
2025
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أشارت وزارة الأشغال العامة في بيان إلى أن "منطقة ميرنا الشالوحي - سن الفيل شهدت عصر يوم الأربعاء 5 آذار 2025، هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في أحد الشوارع، نتيجة انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار بسبب تراكم النفايات والأتربة، إضافة إلى انسداد خط التصريف المشترك للمياه الآسنة ومياه الأمطار (combined system)".

وأكدت الوزارة أنه "على الفور، أعطى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني توجيهاته للفرق المختصة للتدخل العاجل، حيث تمكنت الفرق الفنية من معالجة المشكلة خلال دقائق". كما لفتت إلى أن "لجنة الإشراف على تنظيف مجاري المياه تكثف دورياتها، خصوصًا في فصل الشتاء، لضمان تفادي مثل هذه الحوادث".

وفي إطار متابعة الحادثة، أعلن الوزير رسامني أنه تواصل مع رئيس هيئة التفتيش القاضي جورج عطية، الذي باشر التحقيقات بالتنسيق مع الوزارة، حيث سيتم إرسال محققين لكشف ملابسات ما جرى.

وأكد رسامني أن "الوزارة ملتزمة بعرض نتائج التحقيق بشفافية فور اكتماله"، مشددا على أن "الازدحام المروري الذي شهدته المنطقة لم يكن فقط نتيجة تجمع المياه، بل يعود أيضًا إلى عوامل أخرى، منها الاختناقات المرورية (bottlenecks) والارتباك الذي يحدث أحيانًا أثناء هطول الأمطار"، موضحًا أن "الرمي العشوائي للنفايات يؤدي إلى انسداد قنوات التصريف، مما يفاقم المشكلة".

ودعا الوزير "المواطنين، البلديات، وشركات الكنس ورفع النفايات إلى الالتزام بالحفاظ على النظافة العامة"، مشدداً على "ضرورة التخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها لتفادي انسداد شبكات التصريف وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث".

وأكد رسامني أن "وزارة الأشغال العامة والنقل مستمرة في متابعة هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية وفعالية تصريف مياه الأمطار".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة ستصدر بيانًا إضافيًا فور انتهاء التحقيقات، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول الحادثة والإجراءات المتخذة".

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