وداعًا لجلسات مجلس الوزراء في بعبدا والسراي!

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قال رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا إنّه "أكدنا ضرورة إستكمال البنود الإصلاحية في الطائف والقرار اتخذ اليوم بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات."

وأضاف: "تم إقرار إصدار موازنة 2025 بمرسوم وكلفنا وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة."

وتطبيقًا للمادة 65 من الدستور اللبناني، التي تنص في فقرتها الخامسة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء دوريًا في مقر خاص، إتفق كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على عقد جلسات مجلس الوزراء في مقرٍّ بمنطقة المتحف، كان قد استُخدم سابقًا لهذا الغرض.