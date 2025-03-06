انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيان المدني ان يكون الطقس غدا،

غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا خصوصا في المناطق الداخلية و الجنوبية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب سيناء، يتجه شرقا ويؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا بخاصة في الداخل وجنوب البلاد، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى ظهر الاثنين المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب ال 60 كلم/س في المناطق الشمالية، ويتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا خصوصا في المناطق الداخلية و الجنوبية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل.

السبت:

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية و الجنوبية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس خلال النهار مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الأحد:

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س تشتد احيانا فتقارب ال 60 كم/س في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,01

-ساعة غروب الشمس: 17,38