أمن الدولة يلاحق عصابة سرقة في بعلبك ويوقف أحد أفرادها

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في إطار العمليات المستمرة التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة للحد من عمليات السرقة والسلب، توافرت معلومات لمديرية بعلبك الهرمل الإقليمية حول تشكيل عصابة مكونة من شخصين، يقومان بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في منطقة بعلبك - الهرمل وفي مختلف المناطق اللبنانية.

وعلى إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت المديرية من تحديد هويتيهما وهما اللبنانيان (ح.ع.) و(ح.ز.)، وبناءً على هذه المعلومات، تم أخذ إشارة القضاء وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.

وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المديرية من رصد أحدهما في بلدة أبلح البقاعية - قضاء زحلة، ويدعى (ح. ع.)، حيث تم توقيفه. وأثناء التحقيق معه، تبين أنه يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف عدلية بجرائم سرقة وسلب، كما اعترف بما نسب إليه من القيام بعمليات سرقة ومحاولات سرقة مع المتواري عن الأنظار (ح. ز.)، واعترف بتعاطيه المخدرات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.