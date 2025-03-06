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المنخفض الجوي الضعيف ما زال يؤثر على لبنان

6
MARCH
2025
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ما زال المنخفض الجوي الضعيف الفعالية يؤثر على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة، ويحمل معه أمطارا محلية غير شاملة. أما درجات الحرارة فمستقرة وفرق معدلاتها.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم جزئيا ومغبر مع احتمال تساقط أمطار محلية
- الرياح: شمالية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط أكثر في الشمال
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: متوسط
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.

السبت: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.

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