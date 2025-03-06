المنخفض الجوي الضعيف ما زال يؤثر على لبنان

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ما زال المنخفض الجوي الضعيف الفعالية يؤثر على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة، ويحمل معه أمطارا محلية غير شاملة. أما درجات الحرارة فمستقرة وفرق معدلاتها.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئيا ومغبر مع احتمال تساقط أمطار محلية

- الرياح: شمالية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط أكثر في الشمال

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: متوسط

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.

السبت: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.



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