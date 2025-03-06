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بندان رئيسيان سيحضران على جلسة مجلس الوزراء الاولى...

6
MARCH
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بندان رئيسيان سيحضران على جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد الثقة اليوم في بعبدا: البند الاول: نتائج محادثات الرئيس جوزف عون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والملوك والرؤساء العرب، الذين شاركوا في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والبند الثاني خارطة الاصلاحات وكيفية وضعها على الطاولة، امتداداً الى التعيينات المدرجة على جدول الاعمال او من خارج الجدول.

 

وحسب المعلومات فإن تعيين قائد جديد للجيش سيكون اول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.


وفي اول اجراء للمحاسبة، طلب الرئيس نواف سلام فتح تحقيق فوري باتصال مع وزير الاشغال العامة، لتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره، على خلفية الفيضانات في شوارع وطرقات العاصمة عصر امس.


وعشية الجلسة، اجتمع الرئيس سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتطرق البحث الى الوضع المالي وآليات العمل، بعد تعيين حاكم أصيل للمصرف.


يشار الى ان الوزير جابر قال في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف، معتبراً أن على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي».

اللواء
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