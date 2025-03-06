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الثنائي الشيعي: الاستقواء لا ينفع معنا

6
MARCH
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

من جهة الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله فهو يقوم باعادة ترتيب وضعه ليستجمع قواه شيئا فشيئا الى جانب ان الحزب يتواصل مع القوى الاخرى غير الشيعية على غرار الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي والمرابطون بهدف الحفاظ على روح المقاومة في لبنان.

 

اما التصريح الذي اعطاه الرئيس نبيه بري لـ«الديار» منذ يومين حول رفض الثنائي الشيعي ربط اعادة الاعمار بتسليم السلاح، فهذا الامر يصب في خانة التحذير للقوى اللبنانية الاخرى وللقوى الخارجية وفقا لمصدر مطلع بأنه لا ينفع الاستقواء على الثنائي الشيعي الذي لا يريد استخدام السلاح داخليا انما قادر على احباط اي طرح او محاولة او معادلة تكون ظالمة بحق الطائفة الشيعية.

 

وتابع المصدر انه عندما تتعرض طائفة في لبنان الى نكسة، تجري اجتماعات او حوار لاعادة رسم التوازنات على غرار اتفاق الدوحة وقبله اتفاق الطائف وقبله اتفاق الرئيس فؤاد شهاب مع الرئيس الراحل عبد الناصر عام 1958.


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