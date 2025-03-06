عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آذار 2025

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الأخبار: الكتائبيون "يطوّقون" وزير العدل

التعيينات القضائية بإشراف أميركي- سعودي

عباس "ينظف" سلطته...موسم عودة "الفتحاويين"



النهار: الحكومة تحت المجهر في التعيينات والموازنة... سلام لـ"النهار": آلية شفافة ولن نقبل إلا بالأفضل

سلام لـ"النهار": لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية



البناء: ترامب لـ«حماس» بعد تفاوض أميركي معها: إطلاق جميع الأسرى فوراً أو الجحيم / أقل من 10 % فقط من نازحي الشمال عادوا رغم محاولات الحكومة تجميل الوضع / إحباط رسميّ من عدم التجاوب الأميركي واتساع الاحتلال والعدوان يُضعف الدولة

الجمهورية: إجماع دولي على إستقرار لبنان

الحكومة لإنجازات تراعي الأولويات



الديار: شرط ترامب لمشروع مارشال عربي ــ دولي للبنان: فما هو الثمن السياسي؟

توجس لبناني من «اسرائيل» حول ابقاء منطقة عازلة جنوبا

اللواء: البرامج التنفيذية للإصلاحات اليوم.. والأولوية لتعيين قائد للجيش

سلام لإجراءات ردعية بحق المسؤولين عن إهمال المجارير.. والإحتلال يواصل عمليات الترويع والقصف بالمسيّرات

?l'orient le jour: La stratégie de défense revient sur le devant de la scène : une fuite en avant pour le Hezbollah



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب يوجه «التحذير الأخير» لحماس: أطلقوا الرهائن وإلا سيكون هناك «جحيم»



الأنباء الكويتية: جلسة اليوم قد تتضمن تعيينات أمنية من خارج جدول الأعمال: هيكل قائداً للجيش وشقير مديراً للأمن العام

الحكومة تستهل مشوار الإصلاح على وقع طبول الحرب والتهديدات الإسرائيلية