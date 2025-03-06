عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آذار 2025

الأخبار: الكتائبيون "يطوّقون" وزير العدل
التعيينات القضائية بإشراف أميركي- سعودي
عباس "ينظف" سلطته...موسم عودة "الفتحاويين"
النهار: الحكومة تحت المجهر في التعيينات والموازنة... سلام لـ"النهار": آلية شفافة ولن نقبل إلا بالأفضل
سلام لـ"النهار": لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية
البناء: ترامب لـ«حماس» بعد تفاوض أميركي معها: إطلاق جميع الأسرى فوراً أو الجحيم / أقل من 10 % فقط من نازحي الشمال عادوا رغم محاولات الحكومة تجميل الوضع / إحباط رسميّ من عدم التجاوب الأميركي واتساع الاحتلال والعدوان يُضعف الدولة
الجمهورية: إجماع دولي على إستقرار لبنان
الحكومة لإنجازات تراعي الأولويات
الديار: شرط ترامب لمشروع مارشال عربي ــ دولي للبنان: فما هو الثمن السياسي؟
توجس لبناني من «اسرائيل» حول ابقاء منطقة عازلة جنوبا
اللواء: البرامج التنفيذية للإصلاحات اليوم.. والأولوية لتعيين قائد للجيش
سلام لإجراءات ردعية بحق المسؤولين عن إهمال المجارير.. والإحتلال يواصل عمليات الترويع والقصف بالمسيّرات
?l'orient le jour: La stratégie de défense revient sur le devant de la scène : une fuite en avant pour le Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يوجه «التحذير الأخير» لحماس: أطلقوا الرهائن وإلا سيكون هناك «جحيم»
الأنباء الكويتية: جلسة اليوم قد تتضمن تعيينات أمنية من خارج جدول الأعمال: هيكل قائداً للجيش وشقير مديراً للأمن العام
الحكومة تستهل مشوار الإصلاح على وقع طبول الحرب والتهديدات الإسرائيلية