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عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آذار 2025

6
MARCH
2025
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 الأخبار: الكتائبيون "يطوّقون" وزير العدل
التعيينات القضائية بإشراف أميركي- سعودي
عباس "ينظف" سلطته...موسم عودة "الفتحاويين"

 

 

 


النهار: الحكومة تحت المجهر في التعيينات والموازنة... سلام لـ"النهار": آلية شفافة ولن نقبل إلا بالأفضل
سلام لـ"النهار": لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية

 

 

 


البناء: ترامب لـ«حماس» بعد تفاوض أميركي معها: إطلاق جميع الأسرى فوراً أو الجحيم / أقل من 10 % فقط من نازحي الشمال عادوا رغم محاولات الحكومة تجميل الوضع / إحباط رسميّ من عدم التجاوب الأميركي واتساع الاحتلال والعدوان يُضعف الدولة

 

 

 

 

الجمهورية: إجماع دولي على إستقرار لبنان
الحكومة لإنجازات تراعي الأولويات

 

 

 


الديار: شرط ترامب لمشروع مارشال عربي ــ دولي للبنان: فما هو الثمن السياسي؟
توجس لبناني من «اسرائيل» حول ابقاء منطقة عازلة جنوبا

 

 

 

 

اللواء: البرامج التنفيذية للإصلاحات اليوم.. والأولوية لتعيين قائد للجيش
سلام لإجراءات ردعية بحق المسؤولين عن إهمال المجارير.. والإحتلال يواصل عمليات الترويع والقصف بالمسيّرات

 

 

 

?l'orient le jour: La stratégie de défense revient sur le devant de la scène : une fuite en avant pour le Hezbollah 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يوجه «التحذير الأخير» لحماس: أطلقوا الرهائن وإلا سيكون هناك «جحيم»

 

 


الأنباء الكويتية: جلسة اليوم قد تتضمن تعيينات أمنية من خارج جدول الأعمال: هيكل قائداً للجيش وشقير مديراً للأمن العام
الحكومة تستهل مشوار الإصلاح على وقع طبول الحرب والتهديدات الإسرائيلية

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