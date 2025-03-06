الشرق الأوسط السعودية: اشتباكات بين "الأمن السوري" ومسلحين من النظام السابق في درعا

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الشرق الأوسط السعودية: لندن- دمشق-

شهدت مدينة الصنمين الواقعة في ريف محافظة درعا بجنوب سوريا، أمس (الأربعاء)، اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحين «مرتبطين بالأمن العسكري في النظام السابق».

وبينما وصلت «تعزيزات عسكرية» صباحاً إلى المدينة لمداهمة أولئك المسلحين، قال المسؤول في الأمن الداخلي، عبد الرزاق الخطيب إن «الاشتباكات على أشدها في بعض الأبنية بالحي الجنوبي الغربي للمدينة». كما صرح مصدر في الأمن الداخلي، بأن قواته «تواصل العمليات العسكرية لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة».

وذكرت مواقع محلية في الصنمين، أن عناصر الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، بدأوا عملية اقتحام لمواقع تمركز المجموعة المعروفة باسم «الهيمد».

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 من عناصر الأمن، وإصابة اثنين آخرين، وعدد من المدنيين، بينهم طفلة وسيدة، من دون توفر معلومات عن قتلى أو جرحى من المجموعة المسلحة.



