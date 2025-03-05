living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشيخ علي الخطيب ل"red zone " - أوتيفي: لبنان كلّه مستهدف..

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكّد نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى العلّامة الشيخ علي الخطيب أنّه لديه أملًا كبير بالعهد الجديد للرئيس العماد جوزيف عون، مرحّبًا بخطاب القسم ومشدّدًا أنّه مع أن تحمي الدولة سيادتها معتبرًا أنّ المقاومة نشأت كردة فعل على العدوان الاسرائيلي واسرائيل لم تلتزم يوما بالقرارات الدولية

وفي مقابلة خاصة مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها Redzone على شاشة الـOTV اعتبر الخطيب أن الشيعة يطالبون تاريخيا بالدولة الجنوب قد تُرك عرضة للاحتلال واليوم امتحان لاقامة دولة حقيقية قادرة على حفظ السيادة وتحرير الارض ومنع العدوان الاسرائيلي

وشدّد الشيخ الخطيب على أن الاستراتيجية الدفاعية مهمة وعلى اللبنانيين الاتفاق على كيفية حماية لبنان والجيش اللبناني ممنوع ان يتسلح لمواجهة اسرائيل وهو يفجر السلاح الذي يصادره في الجنوب.

واعتبر الشيخ الخطيب أن اسرائيل تريد المنطقة بأسرها، ولبنان كلّه مستهدف، امّا الحديث عن تغيير ديمغرافي هو لاشعال فتن طائفية داخلية واضعاف الداخل لصالح الاسرائيلي.

وعن منع هبوط الطائرات الايرانية في بيروت رأي الخطيب يستهدف كل البلد لانه يراد حصار لبنان.

هذا ورفض الشيخ الخطيب اعتبار رئيس الحكومة نواف سلام جزءًا من الذين يريدون عدم حصول اعادة الاعمار واصفًا زيارته للجنوب بالايجابية وتدل على أنّه مهتم باعمار المنطقة وتحرير ما تبقى من الجنوب، ولكن اعتبر الخطيب أن سلام كلن يمكن له أن يكون أوضح بتصريحه فيخفف عن الناس أكثر، وكان أفضل لو تصرّف كرئيس الجمهورية ويتطرّق إلى موضوع شهداء المقاومة، بحسب تعبيره.

الشيخ الخطيب اعتبر أن السيد حسن نصرالله هو بطل واجه الاسرائيلي بكل قوة وعنفوان وكان أفضل لو اجتمع اللبنانيون جميعًا في تشييعه خاصة وانه استشهد كقائد مقاومة في وجه الاحتلال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout