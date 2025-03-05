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اكّد نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى العلّامة الشيخ علي الخطيب أنّه لديه أملًا كبير بالعهد الجديد للرئيس العماد جوزيف عون، مرحّبًا بخطاب القسم ومشدّدًا أنّه مع أن تحمي الدولة سيادتها معتبرًا أنّ المقاومة نشأت كردة فعل على العدوان الاسرائيلي واسرائيل لم تلتزم يوما بالقرارات الدولية



وفي مقابلة خاصة مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها Redzone على شاشة الـOTV اعتبر الخطيب أن الشيعة يطالبون تاريخيا بالدولة الجنوب قد تُرك عرضة للاحتلال واليوم امتحان لاقامة دولة حقيقية قادرة على حفظ السيادة وتحرير الارض ومنع العدوان الاسرائيلي



وشدّد الشيخ الخطيب على أن الاستراتيجية الدفاعية مهمة وعلى اللبنانيين الاتفاق على كيفية حماية لبنان والجيش اللبناني ممنوع ان يتسلح لمواجهة اسرائيل وهو يفجر السلاح الذي يصادره في الجنوب.



واعتبر الشيخ الخطيب أن اسرائيل تريد المنطقة بأسرها، ولبنان كلّه مستهدف، امّا الحديث عن تغيير ديمغرافي هو لاشعال فتن طائفية داخلية واضعاف الداخل لصالح الاسرائيلي.



وعن منع هبوط الطائرات الايرانية في بيروت رأي الخطيب يستهدف كل البلد لانه يراد حصار لبنان.



هذا ورفض الشيخ الخطيب اعتبار رئيس الحكومة نواف سلام جزءًا من الذين يريدون عدم حصول اعادة الاعمار واصفًا زيارته للجنوب بالايجابية وتدل على أنّه مهتم باعمار المنطقة وتحرير ما تبقى من الجنوب، ولكن اعتبر الخطيب أن سلام كلن يمكن له أن يكون أوضح بتصريحه فيخفف عن الناس أكثر، وكان أفضل لو تصرّف كرئيس الجمهورية ويتطرّق إلى موضوع شهداء المقاومة، بحسب تعبيره.



الشيخ الخطيب اعتبر أن السيد حسن نصرالله هو بطل واجه الاسرائيلي بكل قوة وعنفوان وكان أفضل لو اجتمع اللبنانيون جميعًا في تشييعه خاصة وانه استشهد كقائد مقاومة في وجه الاحتلال.