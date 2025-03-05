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متري: لبنان لم يشارك بأي اتفاق من هذا القبيل

5
MARCH
2025
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نفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ما أورده موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن هناك تفاهماً غير معلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت "على أن يستمر وجود القوات الإسرائيلية جنوب لبنان لعدة أسابيع أو أشهر، حتى يستقر الوضع بفضل الجيش اللبناني، ويتم ضمان أن حزب الله لم يعد يشكل تهديداً".

وقال في مقابلة مع قناة العربية إنه "لم يتواصل معنا الأميركيون بهذا الشأن، ولبنان لم يشارك بأي اتفاق من هذا القبيل".

وقال: "لو ضغطت واشنطن بشكل كافٍ على تل أبيب لما أبقت على النقاط الخمسة. ووُعدنا من قبلهم بالانسحاب الكامل بعد انقضاء مهلة التمديد الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لم يحصل".

ورأى أن لبنان لم يحصل على تأكيدات أو ضمانات من الأميركيين بشأن الانسحاب الكامل للإسرائيليين من النقاط الخمس المتبقيَة، لا في المرة الأولى لتمديد الاتفاق ولا حتى في المرة الثانية.

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