هجوم كبير على مراسل ال" mtv"!

ضجة منصة اكس بهجومٍ كبير على مراسل ال mtv ألان درغام . وكان درغام قد نشر عبر صفحته ما يلي :" يا اهل السعودية ناطرينكن على نار لنرجع احلى ايام عشناها سوًا منذ صغري لليوم I can’t wait to have you back in your country Lebanon"..



فرد عليه أحد المعلقين مستهزئاً بعبارة :" احلى ايام عشتها انت و....؟" .. فكان جواب درغام كالآتي:" بايجر قصدك ". مما أشعل التعليقات هجوماً عليه من المتابعين معتبرين أن درغام سعيد بنتائج بمجزرة البايجر التي حصلت في 17 أيلول الماضي وأدت إلى إستشهاد عشرات القادة وعناصر من حزب الله و جرح آلاف الآخرين.