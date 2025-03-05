الجيش: توقيف 6 أشخاص في إطار التدابير الأمنية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها ومكافحة التهريب، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص وضبطت كمية من الممنوعات وفقا لما يلي: دهم منازل مطلوبين في بلدات السماقية وخربة داوود وسفينة القيطع ومنطقة البداوي – الشمال وتوقيف 3 مواطنين وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، توقيف مواطن وشخص سوري في منطقة مشاريع القاع – الهرمل لمحاولتهما تهريب صهريجين يحملان كمية كبيرة من الغاز إلى الأراضي السورية، وتوقيف مواطن في منطقة شدرا – عكار لمحاولته تهريب كمية من المحروقات والمواد الغذائية إلى الأراضي السورية.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".