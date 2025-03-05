living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ محادثات بين عون والشرع في القاهرة... والحكومة إلى تحدي التعيينات

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتحرك العجلة الداخلية في اتجاه عدد من الإستحقاقات. ففيما ينتظر اللبنانيون تأكيد موعد الإنتخابات البلدية بعد سلسلة من التأجيلات، تقارب الحكومة تحدي التعيينات العسكرية والإدارية والدبلوماسية، وسط شدِّ حبالٍ معتاد مهما كانت التجميلات الشكلية.
وبالتوازي، يبقى خطر التقسيم السوري بدفع إسرائيلي مباشر، الخطر الأكبر الجاثم قرب لبنان، في ظل التداخل الإجتماعي بين الطوائف على الرقعة الجغرافية بين لبنان وسوريا، ومع تصاعد الهاجس الأقلوي، المعبَّر عنه في شكل بالغ الوضوح لدى الموحدين الدروز.

هذا وقد عاد الرئيس جوزف عون من القاهرة بعد مشاركته في القمة العربية، فيما لفت لقاؤه رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والذي أعلن في ختامه "الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة"، كما تم "التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات".

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الخميس وعلى طاولته ملف التعيينات. وتأتي الأسلاك العسكرية والأمنية في طليعة هذه التعيينات، بدءاً من قيادة الجيش، هذا في وقت تشير معلومات إلى تجاذب بين الثنائي الشيعي والحكم ممثلاً برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول تعيين مدير الأمن العام. هذا وتتوقع مصادر أن يأتي الحل لهذا التجاذب استنساخاً لآلية التعيين الحكومي والذي وافقت عليه آنذاك القوى السياسية المشاركة.
وعلى خط مواز، أعلن وزير المال في حديث لـ"الشرق بلومبرغ"، أن "تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف"، معتبراً أن "على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة".

على خط آخر، تمضي القوى السياسية في التجهز للإنتخابات البلدية، بما تعكسه من تعقيدات، فيما ستعكس الأسابيع المقبلة المزيد من الحماوة الإنتخابية ولا سيما في المدن والبلدات الكبرى.
وفي هذا السياق كان هناك موقف للمطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري فطالبوا الحكومة بتحريك الملفات الإصلاحيّة وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، ولاسيما الإستثمار الذي طال انتظاره".
كما طالبوا بـ"أخذ المسؤولين المعنيين في الإعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout