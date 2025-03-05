السيد: إعلامهم كان أصدق النفي الرسمي عندنا...

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على "أكس":

على ضوء تجربة إتفاق وقف النار، وما كان يقوله الإعلام الإسرائيلي عن بقاء إسرائيل في الجنوب وما كان ينفيه المسؤولون عندنا، وحيث تبيّن أنّ إعلامهم كان أصدق النفي الرسمي عندنا، كذلك، بين ما قاله بالأمس موقع أكسيوس الاميركي عن موافقة لبنانية ضمنية على بقاء إسرائيل في الجنوب لأسابيع وأشهر، وبين النفي الرسمي عندنا اليوم ، فإنني بالطبع أصدّق موقع أكسيوس، وأعتبر النفي الصادر من عندنا كاذباً إلى أن يثبت العكس… وليتفضّل من ينفي التواطؤ لبقاء إسرائيل، أن يخبرنا اليوم عن موعد إنسحابها من الجنوب!!!