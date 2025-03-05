لقاء جمع رجي والسفيرة الأميركية... هذا ما بحثاه

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وجرى بحث في مستجدات لبنان والمنطقة، مع التركيز على الدور الهام الذي يلعبه الجيش اللبناني في جنوب لبنان تطبيقًا لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ في ظل عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية.



ووضع الوزير رجي السفيرة جونسون في الأجواء الإيجابية والمشجعة لاجتماع الرياض والقمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية بشكل أساس، وما خرجت به القمة من موقف عربي موحد، وأشاد بخطاب رئيس الجمهورية لجهة ضرورة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، الى الحدود المعترف بها دوليًا، وتسليم الأسرى اللبنانيين، والالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقعة بينها وبين لبنان عام 1949.



كما تلقى اتصالًا هاتفيًا بالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيسة المفوضية كايا كالاس شكرها فيه على موقف الإتحاد الأوروبي المرحب بتشكيل حكومة جديدة ووضعها في أجواء الخطوات الإصلاحية المزمع إجراؤها. وقد تناولا التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل للنازحين المزمع عقده في ١٧ آذار ٢٠٢٥ حيث وجهت له السيدة كالاس دعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر، مثمنًا الأعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح السوري.