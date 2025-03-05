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الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيد في مركبا

5
MARCH
2025
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: "تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتحت إشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية في الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الأربعاء الواقع في ٠٥-٠٣-٢٠٢٥، من انتشال أشلاء أحد الشهداء في بلدة مركبا.

وقد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى كفرا، لإجراء الفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي  (DNA)بإشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء".

وجددت المديرية في بيانها، إلتزامها "مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية رغم التحديات الميدانية".

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