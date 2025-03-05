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"حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية آذار الجاري!"

5
MARCH
2025
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أكد وزير المالية ياسين جابر، أنه سيتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي "قبل نهاية آذار الجاري".

وقال جابر: "إن على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون معروفا ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".

وأشار لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ"، إلى أن "من أهم الأهداف للحاكم أن يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين"، وذلك في إشارة إلى أزمة الودائع المحجوزة في البنوك منذ سنوات، والتي لا يستطيع أصحابها الحصول عليها.

وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية من 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل عام 2019، إلى نحو 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد حاليا.

يذكر أن رياض سلامة، كان آخر حاكم للمصرف قبل أن يتم اعتقاله بتهمة الرشوة ويخضع للتحقيق، وقد تسلم نائبه، وسيم منصوري، المنصب بعد اعتقاله.

ولفتت تقارير إلى أسماء مرشحين للمنصب، بينهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف.

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