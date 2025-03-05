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انخفاض بدرجات الحرارة.. أمطار متفرقة!

5
MARCH
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب ال 55كلم/س بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية. كما يتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900متر، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل، مع تأثير محدود على الساحل، ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة و رياح ناشطة مغبرة تشتد احيانا لتقارب ال 65 كم/س شمال البلاد. يتوقع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية و الداخلية تكون موحلة في بدايتها مع احتمال حدوث برق ورعد، كما يتوقع ان تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 كما يتكون الضباب على المرتفعات .

الخميس:  

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب ال 55كلم/س بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية. كما يتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900متر، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  

غائم جزئيا إلى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وعلى الساحل، تهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية يرافقها برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1900 متر، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت:  

غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة ، في الداخل من 8 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، تشتد احيانا فتقارب ال 65 كم/س في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,06

-ساعة غروب الشمس: 17,38

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