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رئيس الجمهورية غادر القاهرة عائدا الى بيروت في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية

5
MARCH
2025
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند التاسعة من صباح اليوم القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، متوجها الى بيروت في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي سميت بقمة فلسطين.
وكان في وداعه في المطار سفير لبنان لدى القاهرة علي الحلبي.
وقبيل مغادرته، وجه الرئيس عون برقية شكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها:
"سيادة الاخ الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم
رئيس جمهورية مصر العربية 
يطيب لي ، وانا اغادر اجواء جمهورية مصر العربية ، ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية - قمة فلسطين التي اتمنى ان تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق ، والتي كان لسيادتكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى اقرارها .
وعلى امل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان ، اتمنى لسيادتكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدم والفلاح .
اخوكم
العماد جوزاف عون
رئيس الجمهورية اللبنانية"
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